"Зелене сало" – це універсальний продукт, який стане чудовим помічником на кухні. Апетитна намазка на хліб або ж смаження картоплі та навіть ранкового омлету – ви можете використовувати його при кожній зручній нагоді, переконує портал "На пенсії".
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Рецепт "зеленого сала"
Час: 15 хвилин
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів сала;
– 1 невеликий пучок кропу;
– 2-3 зубчики часнику;
– 1 чайна ложка солі;
– 0,5 чайної ложки перцю.
Приготування:
- Кріп потрібно помити та обсушити, після чого перекрутити разом із салом через м’ясорубку.
- До отриманої суміші додаємо сіль і перець, ретельно перемішуємо до однорідної консистенції.
- Суміш розкладаємо по посудинах.
- Ту частину, яку плануєте вживати одразу, зберігайте в холодильнику як намазку для хліба.
- Іншу частину можна покласти в морозильник.
- Зелене сало ідеально підходить для смаження омлету або картоплі.
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