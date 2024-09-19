"Зелене сало" – це універсальний продукт, який стане чудовим помічником на кухні. Апетитна намазка на хліб або ж смаження картоплі та навіть ранкового омлету – ви можете використовувати його при кожній зручній нагоді, переконує портал "На пенсії".

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Рецепт "зеленого сала"

Час: 15 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів сала;

– 1 невеликий пучок кропу;

– 2-3 зубчики часнику;

– 1 чайна ложка солі;

– 0,5 чайної ложки перцю.

Приготування:

Кріп потрібно помити та обсушити, після чого перекрутити разом із салом через м’ясорубку. До отриманої суміші додаємо сіль і перець, ретельно перемішуємо до однорідної консистенції. Суміш розкладаємо по посудинах. Ту частину, яку плануєте вживати одразу, зберігайте в холодильнику як намазку для хліба. Іншу частину можна покласти в морозильник. Зелене сало ідеально підходить для смаження омлету або картоплі.

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