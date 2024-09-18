Цей кулінарний секрет перетворить ваші десерти на шедевр. І все, що для цього потрібно – мати під рукою простий та доступний інгредієнт!

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Як гарантувати стійкість білків

У всіх рецептах вказується потреба збивати білки до стійких піків. Однак трапляється, що вони опадають, варто лише вимкнути міксер чи перекласти їх в інший посуд.

Сіль гарантує ідеальний результат / Фото Pixabay

Усе, що вам потрібно для ідеального результату – дрібка солі. Цей простий інгредієнт зробить білок більш стійким і він не опадатиме.

Все геніальне – просте!

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