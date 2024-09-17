Заварне тісто на пиріжки – це не тільки можливо, а й легко! Завдяки цьому у вас є можливість отримати повітряне дріжджове тісто вже за 30 хвилин.
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Рецепт заварного тіста на пиріжки
Час: 40 хвилин
Порцій: на 12 – 15 пиріжків
Інгредієнти:
– 400 мілілітрів води (200 теплої та 200 окропу);
– 8 грамів сухих дріжджів;
– 1 столова ложка цукру;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 3 столові ложки рослинної олії;
– 500 – 600 грамів борошна.
Приготування:
- Візьміть окрему миску і змішайте в ній олію, склянку борошна, сіль та цукор, потім залийте все окропом. Добре перемішайте, щоб вийшло заварне тісто.
- Після цього додайте теплу воду, знову перемішайте, додайте дріжджі й ще раз перемішайте. Досипте решту борошна та замісіть тісто.
- Накрийте його і залиште в теплому місці на 30 хвилин. Це швидке тісто, тому немає потреби тримати його довго — через пів години воно вже готове для формування та смаження пиріжків. Однак, якщо у вас є більше часу, можна дати тісту постояти годину — воно стане ще пишнішим і повітрянішим.
- Для начинки можна використовувати як солодкі, так і солоні варіанти.
- Смажити пиріжки потрібно на сковорідці з достатньою кількістю олії.
Смачного!
Насправді все просто: скільки часу потрібно маринувати м'ясо.