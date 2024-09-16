Посуд – це важливо
Перш ніж братися до приготування ароматизованої оливкової олії, знайдіть чисту суху пляшку. Бажано, або вона була з темного скла, яке захистить олію від окисної дії сонячних променів.
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Усе, що потрібно зробити – покласти добавки (вони повинні бути чистими та сухими) в пляшку та залити оливковою олією першого віджиму. Ідеальний варіант – використання сушених продуктів.
Після цього треба чекати щонайменше тиждень, щоб олія увібрала в себе нові смаки та аромати. Додатки повинні бути постійно зануреними в олію, якщо вони починають виступати, то слід або додати рідини, або зовсім їх вилучити.
Чудове поєднання / Фото Pixabay
Які додатки обрати
Ароматизовану оливкову олію можна приготувати з будь-яких інгредієнтів, єдине обмеження – ваша фантазія та смакові переваги. Найбільшу популярність в цьому напрямку здобули:
– часник;
– перець чилі;
– сушені помідори,
– трави (наприклад, орегано, розмарин, чебрець, петрушка);
– кольоровий перець;
– імбир;
– цедра лимона.
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