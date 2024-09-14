Чи треба приправляти спагетті

Так, і в основному йдеться про використання трав у соусі, з яким ми їх подаємо. Додавати спеції до самої пасти можна, однак ефект буде не таким.

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Що стосується переліку трав та спецій, то найкраще орієнтуватися на цю основу:

базилік;

орегано;

сушений часник;

солодкий перець;

каєнський перець;

чорний перець;

сіль.

Спагетті обожнюють усі / Фото Pixabay

Чому саме ці спеції та трави

Базилік та орегано – це квінтесенція смаку італійської кухні. Їх додають в соус у сушеному вигляді та прикрашають готові страви свіжими рослинами.

Часник і паприка посилюють смак страв та ідеально поєднуються з іншими компонентами. А сіль та перець – це нерозлучні супутники у приготуванні будь-якої їжі.

Мусить знати кожна господиня: які спеції потрібно додавати до бульйону.