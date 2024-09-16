Навіщо маринувати м'ясо

Маринування дозволяє надати м'ясу колоритних смакових відтінків та зберегти його соковитість. Для цього можна скористатися як вологим, так і сухим варіантом.

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М'ясо для маринування повинно бути свіжим, вимитим і обсушеним, наприклад, паперовим рушником. Що стосується посуду, то найкраще використовувати скло або кераміку.

Маринування важливе для приготування м'яса / Фото Pixabay

Як довго потрібно маринувати м'ясо

Для того, щоб ваші зусилля не були марними, потрібно орієнтуватися на такі часові рамки:

морепродукти та риба – від 30 хвилин;

курка та індичка – 2 години;

свинина та інше червоне м'ясо – 12 годин.

Час маринування також можна регулювати розміром шматочків м'яса. Якщо ви працюєте з більшими шматочками, то в них варто зробити проколи.

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