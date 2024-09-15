Майонез – одна з найпоширеніших заправок для салатів. Він надає їм кремоподібної консистенції та чудово підсилює смак.
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Однак цей інгредієнт є досить калорійним, що підходить далеко не всім. У 100 грамах майонезу може бути до 700 калорій.
Якщо ви шукаєте більш здорову альтернативу, то варто розглянути інші, не менш смачні опції.
Салат – легка гармонія смаків / Фото Pixabay
Чим ще можна заправити салат
Чудовими замінниками майонезу можуть стати інгредієнти схожої з ним кремоподібної консистенції. Зокрема, йдеться про:
- натуральний йогурт;
- грецький йогурт;
- вершки 12% або 18%;
- натуральний сир.
Ці компоненти можна збагатити ароматними спеціями та іншими додатками. Чудовим рішенням буде додати до заправки чайну ложку французької гірчиці, меду або оливкової олії.
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