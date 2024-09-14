Цей соус походить з Великої Британії. Зазвичай його подають з м'ясом птиці – саме з ним гармонія смаків виглядає просто досконалою. Потрібно зовсім трішки зусиль, аби ви відкрили для себе нову сторінку кулінарного мистецтва.
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Рецепт яблучного соусу до м'яса
Час: 40 хвилин
Порцій: 200 мілілітрів соусу
Інгредієнти:
– 3 яблука;
– 50 мілілітрів яблучного соку;
– 1 столова ложка цукру;
– дрібка солі та кориці (або мускатного горіха).
Приготування:
Очищаємо яблука від шкірки, видаляємо насіння, нарізаємо кубиками та скроплюємо лимонним соком.
Додаємо в каструлю яблучний сік і цукор. Варимо на середньому вогні, поки цукор повністю не розчиниться.
Подрібнені яблука викладаємо в каструлю, додаємо дрібку солі, кориці та, за необхідності, вершкове масло. Накриваємо кришкою і тушкуємо на повільному вогні 10 – 15 хвилин.
Збиваємо інгредієнти блендером до однорідної консистенції.
Готовий гарячий яблучний соус розливаємо у чисті, стерилізовані банки. Пастеризуємо впродовж 15 хвилин.
Смачного!
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