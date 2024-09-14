Цей соус походить з Великої Британії. Зазвичай його подають з м'ясом птиці – саме з ним гармонія смаків виглядає просто досконалою. Потрібно зовсім трішки зусиль, аби ви відкрили для себе нову сторінку кулінарного мистецтва.

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Рецепт яблучного соусу до м'яса

Час: 40 хвилин

Порцій: 200 мілілітрів соусу

Інгредієнти:

– 3 яблука;

– 50 мілілітрів яблучного соку;

– 1 столова ложка цукру;

– дрібка солі та кориці (або мускатного горіха).

Приготування:

Очищаємо яблука від шкірки, видаляємо насіння, нарізаємо кубиками та скроплюємо лимонним соком. Додаємо в каструлю яблучний сік і цукор. Варимо на середньому вогні, поки цукор повністю не розчиниться. Подрібнені яблука викладаємо в каструлю, додаємо дрібку солі, кориці та, за необхідності, вершкове масло. Накриваємо кришкою і тушкуємо на повільному вогні 10 – 15 хвилин. Збиваємо інгредієнти блендером до однорідної консистенції. Готовий гарячий яблучний соус розливаємо у чисті, стерилізовані банки. Пастеризуємо впродовж 15 хвилин.

Смачного!

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