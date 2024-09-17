Для того, щоб переконатися у свіжості яєць, не потрібно проводити складних маніпуляцій. Усе, що потрібно – кілька секунд та склянка води.

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Як швидко перевірити свіжість яєць

Наповнюємо посуд холодною водою та кладемо в нього яйця. Кілька секунд спостерігаємо за їхньою поведінкою.

Перевірити свіжість яєць вкрай легко / Фото Pixabay

Свіжі яйця повинні потонути, в той час, як менш свіжі будуть спливати на поверхню. Ось і все – більше нічого не потрібно!

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