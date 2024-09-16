Черговий успіх української культури
Ресторан української кухні в Чикаго Anelya включений у гастрономічний путівник Michelin Guide. Це стало відомо з сайту відомого на весь світ ресторанного рейтингу.
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Це великий успіх, який вкотре підтверджує силу української кулінарної традиції та важливість її підтримки.
Anelya вражає українськими стравами / Фото з фейсбуку Anelya Chicago
Хто заснував ресторан
Бабуся шеф-кухаря Джонні Кларка народилася в Україні. У 2023 році він відвідав це місто, і подорож надихнула його на відкриття ресторану.
Він вирішив створити ресторан, який би просував українську традиційну та сучасну кулінарну традицію у США. Як свідчить оновлений Michelin Guide, це йому чудово вдається.