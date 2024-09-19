Італійський соус здатен надати багатьох стравам особливого пікантного відтінку. Не обов'язково купувати його у магазині, адже власноруч приготована страва подарує куди більше задоволення. Оригінальним рецептом поділився портал "Господинька".
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Рецепт італійського соусу
Час: 1 година
Порцій: залежить від розміру банок
Інгредієнти:
– 5 кілограмів помідорів;
– 3 кілограми баклажанів;
– 1 столова ложка солі;
– 4 столові ложки цукру;
– 200 мілілітрів оливкової олії;
– 1 столова ложка чорного перцю;
– 2 столові ложки базиліку;
– 1 столова ложка коріандру;
– 1 столова ложка розмарину.
Приготування:
- Помідори нарізаємо невеликими шматочками. Пропускаємо через м'ясорубку та варимо до закипання.
- Баклажани теж нарізаємо, пропускаємо через м'ясорубку, солимо та залишаємо на 20 хвилин. Потім віджимаємо зайву вологу, злегка обсмажуємо на оливковій олії та додаємо до помідорів.
- Додаємо сіль і цукор, варимо на повільному вогні під кришкою 20 хвилин.
- Додаємо спеції, перемішуємо і варимо ще 5 хвилин.
- Перекладаємо соус у стерилізовані банки та закриваємо.
Смачного!
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