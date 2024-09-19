Італійський соус здатен надати багатьох стравам особливого пікантного відтінку. Не обов'язково купувати його у магазині, адже власноруч приготована страва подарує куди більше задоволення. Оригінальним рецептом поділився портал "Господинька".

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Рецепт італійського соусу

Час: 1 година

Порцій: залежить від розміру банок

Інгредієнти:

– 5 кілограмів помідорів;

– 3 кілограми баклажанів;

– 1 столова ложка солі;

– 4 столові ложки цукру;

– 200 мілілітрів оливкової олії;

– 1 столова ложка чорного перцю;

– 2 столові ложки базиліку;

– 1 столова ложка коріандру;

– 1 столова ложка розмарину.

Приготування:

Помідори нарізаємо невеликими шматочками. Пропускаємо через м'ясорубку та варимо до закипання. Баклажани теж нарізаємо, пропускаємо через м'ясорубку, солимо та залишаємо на 20 хвилин. Потім віджимаємо зайву вологу, злегка обсмажуємо на оливковій олії та додаємо до помідорів. Додаємо сіль і цукор, варимо на повільному вогні під кришкою 20 хвилин. Додаємо спеції, перемішуємо і варимо ще 5 хвилин. Перекладаємо соус у стерилізовані банки та закриваємо.

Смачного!

Правила дуже прості: як потрібно доглядати за ножами.