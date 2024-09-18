Маринування дозволяє зберегти овочі в найкращому вигляді, надаючи їм пікантного смаку та духмяності, інформує Shuba. Тож обов'язково втільте в життя цей простий рецепт.
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Мариновані помідори з цибулею
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 2 кілограми томатів;
– 3 цибулини;
– 4 парасольки кропу;
– 4 лаврові листки;
– 8 горошинок духмяного перцю.
Для маринаду:
– 2 літри води;
– 60 грамів солі;
– 80 грамів цукру;
– 80 мілілітрів оцту.
Приготування:
- Помідори й парасольки кропу помийте. Цибулю почистьте і наріжте кільцями середньої товщини.
- На дно простерилізованих банок покладіть кріп, лаврові листи й горошини перцю. Зверху щільно викладіть помідори та кільця цибулі.
- Для маринаду в окріп додайте сіль і цукор. Прокип'ятіть кілька хвилин до розчинення цукру.
- Розлийте маринад в банки, нещільно накрийте їх металевими кришками та стерилізуйте в каструлі з водою 20 хвилин.
- Влийте в банки оцет і стерилізуйте ще 2 хвилини.
- Після цього банки щільно закрийте кришками, переверніть, закутайте рушниками й залиште до повного остигання.
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