Маринування дозволяє зберегти овочі в найкращому вигляді, надаючи їм пікантного смаку та духмяності, інформує Shuba. Тож обов'язково втільте в життя цей простий рецепт.

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Мариновані помідори з цибулею

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

– 2 кілограми томатів;

– 3 цибулини;

– 4 парасольки кропу;

– 4 лаврові листки;

– 8 горошинок духмяного перцю.

Для маринаду:

– 2 літри води;

– 60 грамів солі;

– 80 грамів цукру;

– 80 мілілітрів оцту.

Приготування:

Помідори й парасольки кропу помийте. Цибулю почистьте і наріжте кільцями середньої товщини. На дно простерилізованих банок покладіть кріп, лаврові листи й горошини перцю. Зверху щільно викладіть помідори та кільця цибулі. Для маринаду в окріп додайте сіль і цукор. Прокип'ятіть кілька хвилин до розчинення цукру. Розлийте маринад в банки, нещільно накрийте їх металевими кришками та стерилізуйте в каструлі з водою 20 хвилин. Влийте в банки оцет і стерилізуйте ще 2 хвилини. Після цього банки щільно закрийте кришками, переверніть, закутайте рушниками й залиште до повного остигання.

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