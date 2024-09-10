Суддя проєкту "МастерШеф" Володимир Ярославський поділився своїм простим рецептом. Ви можете запікати перець і в духовці, і на грилі.

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Закуска із запеченого перцю

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1 кілограм перців;

– 2 зубчики часнику;

– кілька гілочок кінзи та петрушки;

– оливкова чи соняшникова олія для заливки;

– сіль, бальзамічний оцет до смаку.

Дивіться, як приготувати закуску з перцю: відео

Приготування:

Помиті перці розріжте навпіл та приберіть насіння. Змастіть олією та відправте на гриль чи в духовку. Зачекайте, поки шкірка перців майже уся згорить. Дістаньте готові перці, накрийте фольгою та зачекайте до охолодження. Очистьте перці від шкірки та поріжте. Додайте сіль, олію, оцет та подрібнені часник, кінзу і петрушку. Перемішайте. Перекладіть перець в простерилізовану баночку та залийте гарячою олією, доведеною до 120 – 140 градусів. Також можна прогріти все у духовці при 100 градусах приблизно 40 хвилин.

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