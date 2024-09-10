Суддя проєкту "МастерШеф" Володимир Ярославський поділився своїм простим рецептом. Ви можете запікати перець і в духовці, і на грилі.
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Закуска із запеченого перцю
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 кілограм перців;
– 2 зубчики часнику;
– кілька гілочок кінзи та петрушки;
– оливкова чи соняшникова олія для заливки;
– сіль, бальзамічний оцет до смаку.
Дивіться, як приготувати закуску з перцю: відео
Приготування:
- Помиті перці розріжте навпіл та приберіть насіння. Змастіть олією та відправте на гриль чи в духовку. Зачекайте, поки шкірка перців майже уся згорить.
- Дістаньте готові перці, накрийте фольгою та зачекайте до охолодження.
- Очистьте перці від шкірки та поріжте.
- Додайте сіль, олію, оцет та подрібнені часник, кінзу і петрушку. Перемішайте.
- Перекладіть перець в простерилізовану баночку та залийте гарячою олією, доведеною до 120 – 140 градусів. Також можна прогріти все у духовці при 100 градусах приблизно 40 хвилин.
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