Суддя проєкту "МастерШеф" Володимир Ярославський поділився своїм простим рецептом. Ви можете запікати перець і в духовці, і на грилі.

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Закуска із запеченого перцю

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
– 1 кілограм перців;
– 2 зубчики часнику;
– кілька гілочок кінзи та петрушки;
– оливкова чи соняшникова олія для заливки;
– сіль, бальзамічний оцет до смаку.

Дивіться, як приготувати закуску з перцю: відео

Приготування:

  1. Помиті перці розріжте навпіл та приберіть насіння. Змастіть олією та відправте на гриль чи в духовку. Зачекайте, поки шкірка перців майже уся згорить.
  2. Дістаньте готові перці, накрийте фольгою та зачекайте до охолодження.
  3. Очистьте перці від шкірки та поріжте.
  4. Додайте сіль, олію, оцет та подрібнені часник, кінзу і петрушку. Перемішайте.
  5. Перекладіть перець в простерилізовану баночку та залийте гарячою олією, доведеною до 120 – 140 градусів. Також можна прогріти все у духовці при 100 градусах приблизно 40 хвилин.

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