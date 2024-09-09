Такий соус стане в пригоді на зимові свята. Він точно здивує ваших гостей.

Варто спробувати Ви більше не купите його в магазині: як приготувати домашній кетчуп на зиму

Сливовий соус на зиму

Час : 1 година 10 хвилин

: 1 година 10 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 2 кілограми слив;

– 1 столова ложка солі;

– 1 чайна ложка чорного меленого перцю;

– 1 чайна ложка червоного меленого перцю;

– 300 грамів цукру;

– 2 чайні ложки карі;

– 2 чайні ложки сушеного часнику.

Приготування:

Сливи вимийте, видаліть кісточки, а плоди наріжте шматочками та викладіть у каструлю. Додайте 2 – 3 столові ложки води та закип'ятіть. Варіть на невеликому вогні 30 хвилин, періодично перемішуючи. Перебийте сливи блендером до однорідності. Додайте сіль, перці, цукор, карі та сушений часник. Перемішайте, доведіть до кипіння і готуйте на мінімальному вогні ще 10 хвилин. Банки та кришки добре помийте. Банки прогрійте у мікрохвильовій печі 3 хвилини, а кришки прокип'ятіть протягом такого ж часу. Розлийте гарячий сливовий соус у підготовлені банки й герметично закрийте кришками. Зберігайте у темному прохолодному місці.

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