Такий соус стане в пригоді на зимові свята. Він точно здивує ваших гостей.

Варто спробувати Ви більше не купите його в магазині: як приготувати домашній кетчуп на зиму

Сливовий соус на зиму

  • Час: 1 година 10 хвилин
  • Порцій: 8

Інгредієнти:
– 2 кілограми слив;
– 1 столова ложка солі;
– 1 чайна ложка чорного меленого перцю;
– 1 чайна ложка червоного меленого перцю;
– 300 грамів цукру;
– 2 чайні ложки карі;
– 2 чайні ложки сушеного часнику.

Приготування:

  1. Сливи вимийте, видаліть кісточки, а плоди наріжте шматочками та викладіть у каструлю. Додайте 2 – 3 столові ложки води та закип'ятіть. Варіть на невеликому вогні 30 хвилин, періодично перемішуючи.
  2. Перебийте сливи блендером до однорідності.
  3. Додайте сіль, перці, цукор, карі та сушений часник. Перемішайте, доведіть до кипіння і готуйте на мінімальному вогні ще 10 хвилин.
  4. Банки та кришки добре помийте. Банки прогрійте у мікрохвильовій печі 3 хвилини, а кришки прокип'ятіть протягом такого ж часу.
  5. Розлийте гарячий сливовий соус у підготовлені банки й герметично закрийте кришками. Зберігайте у темному прохолодному місці.

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