Такий соус стане в пригоді на зимові свята. Він точно здивує ваших гостей.
Варто спробувати Ви більше не купите його в магазині: як приготувати домашній кетчуп на зиму
Сливовий соус на зиму
- Час: 1 година 10 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 2 кілограми слив;
– 1 столова ложка солі;
– 1 чайна ложка чорного меленого перцю;
– 1 чайна ложка червоного меленого перцю;
– 300 грамів цукру;
– 2 чайні ложки карі;
– 2 чайні ложки сушеного часнику.
Приготування:
- Сливи вимийте, видаліть кісточки, а плоди наріжте шматочками та викладіть у каструлю. Додайте 2 – 3 столові ложки води та закип'ятіть. Варіть на невеликому вогні 30 хвилин, періодично перемішуючи.
- Перебийте сливи блендером до однорідності.
- Додайте сіль, перці, цукор, карі та сушений часник. Перемішайте, доведіть до кипіння і готуйте на мінімальному вогні ще 10 хвилин.
- Банки та кришки добре помийте. Банки прогрійте у мікрохвильовій печі 3 хвилини, а кришки прокип'ятіть протягом такого ж часу.
- Розлийте гарячий сливовий соус у підготовлені банки й герметично закрийте кришками. Зберігайте у темному прохолодному місці.
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