Відома кулінарка Тетяна Літвінова поділилася своїм покроковим рецептом. З ним у вас точно все вдасться.
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Кетчуп з кабачків
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 10
Інгредієнти:
– 1,5 кілограма кабачків;
– 500 грамів цибулі;
– 500 грамів томатної пасти;
– 1 чайна ложка червоного перцю чилі;
– 3 столові ложки цукру;
– 70 мілілітрів оцту 9%;
– 2 столові ложки солі;
– 10 грамів духмяного перцю горошком;
– 5 суцвіть гвоздики;
– 6 лаврових листків.
Приготування:
- Наріжте кабачки та очищену цибулю. Посоліть, перемішайте та залиште на 10 хвилин, після чого перекладіть в каструлю.
- Лаврове листя, гвоздику і чорний перець покладіть в марлю і зафіксуйте зубочистками. Покладіть мішечок до кабачків.
- Тушкуйте овочі, періодично помішуючи, на максимальному вогні, доки рідина майже повністю не випарується.
- Далі пробийте масу блендером і додайте перець чилі, цукор, томатну пасту та оцет. Проваріть ще 10 хвилин.
- Закрийте кетчуп у простерилізовані банки. Зберігайте у темному місці.
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