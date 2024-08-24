Ба більше, домашні мариновані печериці будуть в рази смачнішими. Обов'язково спробуйте їх приготувати – вам сподобається.
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Мариновані печериці
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів печериць;
– 2 цибулини;
– 2 морквини;
– 60 мілілітрів олії.
Для маринаду:
– 50 мілілітрів оцту 9%;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 столова ложка цукру;
– 100 мілілітрів олії;
– 6 горошин чорного перцю;
– 3 лаврові листки.
Приготування:
- Невеликі печериці промийте та обсушіть.
- Змішайте всі інгредієнти для маринаду й залийте ним гриби. Поставте на невеликий вогонь і кип'ятіть, помішуючи, 10 хвилин. Залиште на кілька годин. Після цього процідіть і складіть гриби у велику миску.
- Цибулю і моркву почистьте. Цибулю нашаткуйте, а моркву натріть на велику терку. Спасеруйте овочі в олії до золотистості та дайте охолонути.
- Змішайте замариновані печериці та засмажку. Посоліть, поперчіть і перемішайте.
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