Рибні консерви ідеально підходять для приготування канапок або швидких закусок. Це особливо доречно у період відключень світла.
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Рецепт рибної консерви
- Час: 4 години
- Порцій: 6
Приготування:
- Помідори подрібніть і доведіть до кипіння.
- Моркву натріть на велику терку, а цибулю наріжте кільцями. Обсмажте овочі на олії, після чого викладіть їх до помідорної маси.
- У чавунний казанок шарами викладіть рибу і томатний соус. Верхній шар обов'язково повинен бути помідорним. Туди ж викладіть всі спеції. Тушкуйте на маленькому вогні 3 години.
- За 10 хвилин до готовності вилийте в казан весь оцет. Ще гарячу рибу розкладіть у чисті та простерилізовані банки.
- Стерилізуйте банки у каструлі з водою мінімум 30 хвилин.
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