Рибні консерви ідеально підходять для приготування канапок або швидких закусок. Це особливо доречно у період відключень світла.

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Рецепт рибної консерви

  • Час: 4 години
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Помідори подрібніть і доведіть до кипіння.
  2. Моркву натріть на велику терку, а цибулю наріжте кільцями. Обсмажте овочі на олії, після чого викладіть їх до помідорної маси.
  3. У чавунний казанок шарами викладіть рибу і томатний соус. Верхній шар обов'язково повинен бути помідорним. Туди ж викладіть всі спеції. Тушкуйте на маленькому вогні 3 години.
  4. За 10 хвилин до готовності вилийте в казан весь оцет. Ще гарячу рибу розкладіть у чисті та простерилізовані банки.
  5. Стерилізуйте банки у каструлі з водою мінімум 30 хвилин.

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