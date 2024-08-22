З цим простим рецептом ви приготуєте ідеальну картоплю по-селянськи. Спробуйте – вам сподобається.

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Рецепт картоплі по-селянськи

  • Час: 1 година
  • Порції: 2

Приготування:

  1. ️Картоплю наріжте на шматочки, додайте сіль. Залийте окропом та залиште на 20 хвилин.
  2. Тим часом до крохмалю додайте спеції та перемішайте.
  3. Злийте з картоплі воду та посипте шматочки сумішшю крохмалю зі спеціями. Викладіть на деко, вкрите пергаментом, та полийте олією.
  4. Розігрійте духовку до 200 градусів. Запікайте картоплю по-селянськи 25 хвилин до готовності.

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