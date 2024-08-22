Потіште своїх рідних, приготувавши варенички з картоплею та сиром. З цим рецептом все вдасться якнайкраще.
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Вареники з картоплею та сиром
- Час: 1 година 10 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти для тіста:
– 700 грамів борошна;
– 3 грами солі;
– 1 яйце;
– 30 мілілітрів олії;
– 310 мілілітрів теплої води.
Для начинки:
– 4 варені картоплини;
– 500 грамів кисломолочного сиру;
– сіль до смаку.
Для засмажки:
– 1 цибуля;
– 60 мілілітрів олії;
– 3 грами солі.
Приготування:
- У глибоку миску змішайте борошно, сіль, олію і яйце. Влийте поступово теплу воду і почніть замішувати тісто. Спочатку замішуйте у мисці, потім викладіть на посипану борошном поверхню і добре вимісіть протягом 5 – 10 хвилин. Покладіть тісто в пакет і залиште на 20 хвилин.
- Відварену картоплю розімніть у пюре. Додайте кисломолочний сир, сіль і розімніть разом до однорідної маси.
- Цибулю наріжте кубиками та обсмажте на розігрітій з олією пательні до золотистого кольору. Засмажку трохи підсоліть.
- Тісто поділіть на кілька частин. Сформуйте ковбаски та наріжте їх на шматочки. Розкачайте круглі палянички. Покладіть на них посередині начинку і добре защипніть краї тіста.
- Закип'ятіть воду, підсоліть, викладіть порцію вареників і акуратно перемішайте. Варіть після закипання на невеликому вогні 3 – 4 хвилини, періодично перемішуючи. Дістаньте вареники шумівкою і викладіть у тарілку. Змастіть засмажкою і подавайте до столу.
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