Потіште своїх рідних, приготувавши варенички з картоплею та сиром. З цим рецептом все вдасться якнайкраще.

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Вареники з картоплею та сиром

Час : 1 година 10 хвилин

: 1 година 10 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти для тіста:

– 700 грамів борошна;

– 3 грами солі;

– 1 яйце;

– 30 мілілітрів олії;

– 310 мілілітрів теплої води.

Для начинки:

– 4 варені картоплини;

– 500 грамів кисломолочного сиру;

– сіль до смаку.

Для засмажки:

– 1 цибуля;

– 60 мілілітрів олії;

– 3 грами солі.

Приготування:

У глибоку миску змішайте борошно, сіль, олію і яйце. Влийте поступово теплу воду і почніть замішувати тісто. Спочатку замішуйте у мисці, потім викладіть на посипану борошном поверхню і добре вимісіть протягом 5 – 10 хвилин. Покладіть тісто в пакет і залиште на 20 хвилин. Відварену картоплю розімніть у пюре. Додайте кисломолочний сир, сіль і розімніть разом до однорідної маси. Цибулю наріжте кубиками та обсмажте на розігрітій з олією пательні до золотистого кольору. Засмажку трохи підсоліть. Тісто поділіть на кілька частин. Сформуйте ковбаски та наріжте їх на шматочки. Розкачайте круглі палянички. Покладіть на них посередині начинку і добре защипніть краї тіста. Закип'ятіть воду, підсоліть, викладіть порцію вареників і акуратно перемішайте. Варіть після закипання на невеликому вогні 3 – 4 хвилини, періодично перемішуючи. Дістаньте вареники шумівкою і викладіть у тарілку. Змастіть засмажкою і подавайте до столу.

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