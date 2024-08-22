Спробуйте приготувати куліш на вечерю. З цим покроковим рецептом він вдасться просто неймовірним.
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Козацький куліш
- Час: 2 години
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 220 грамів пшона;
– 3 картоплини;
– 80 грамів сала;
– 2 цибулини;
– 3 літри води;
– 2 лаврові листки;
– зелень, сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Пшоно помийте та залийте окропом на 30 хвилин. Потім знову промийте холодною водою до прозорості.
- Дрібно наріжте сало, почистьте та наріжте кубиками картоплю і цибулю.
- Обсмажте сало на добре розігрітій пательні, далі додайте цибулю і смажте до золотистості.
- У каструлі нагрійте воду, додайте засмажку, картоплю і пшоно.
- Після закипання, зменште вогонь, посоліть, поперчіть, додайте лавровий лист і залиште варитися до повної готовності.
- Подавайте готовий куліш гарячим із зеленню.
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