Спробуйте приготувати куліш на вечерю. З цим покроковим рецептом він вдасться просто неймовірним.

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Козацький куліш

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 6

Інгредієнти:

– 220 грамів пшона;

– 3 картоплини;

– 80 грамів сала;

– 2 цибулини;

– 3 літри води;

– 2 лаврові листки;

– зелень, сіль, перець до смаку.

Приготування:

Пшоно помийте та залийте окропом на 30 хвилин. Потім знову промийте холодною водою до прозорості. Дрібно наріжте сало, почистьте та наріжте кубиками картоплю і цибулю. Обсмажте сало на добре розігрітій пательні, далі додайте цибулю і смажте до золотистості. У каструлі нагрійте воду, додайте засмажку, картоплю і пшоно. Після закипання, зменште вогонь, посоліть, поперчіть, додайте лавровий лист і залиште варитися до повної готовності. Подавайте готовий куліш гарячим із зеленню.

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