Спробуйте приготувати куліш на вечерю. З цим покроковим рецептом він вдасться просто неймовірним.

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Козацький куліш

  • Час: 2 години
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
– 220 грамів пшона;
– 3 картоплини;
– 80 грамів сала;
– 2 цибулини;
– 3 літри води;
– 2 лаврові листки;
– зелень, сіль, перець до смаку.

Приготування:

  1. Пшоно помийте та залийте окропом на 30 хвилин. Потім знову промийте холодною водою до прозорості.
  2. Дрібно наріжте сало, почистьте та наріжте кубиками картоплю і цибулю.
  3. Обсмажте сало на добре розігрітій пательні, далі додайте цибулю і смажте до золотистості.
  4. У каструлі нагрійте воду, додайте засмажку, картоплю і пшоно.
  5. Після закипання, зменште вогонь, посоліть, поперчіть, додайте лавровий лист і залиште варитися до повної готовності.
  6. Подавайте готовий куліш гарячим із зеленню.

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