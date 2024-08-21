Начинка здивує кожного. Вона буде дуже ароматною та соковитою.

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Паляниця – покроковий рецепт

Час : 1 година 40 хвилин

: 1 година 40 хвилин Порцій: 12

Інгредієнти для паляниці:

– 900 мілілітрів кефіру;

– 2 яйця;

– 1 чайна ложка соди;

– 1 столова ложка солі;

– 1 столова ложка цукру;

– 1,5 кілограма борошна.

Для м'ясної начинки:

– 1 кілограма курячих четвертинок;

– 1,5 кілограма свинячої лопатки;

– 4 горошинки чорного перцю;

– 2 лаврові листки;

– 3 чверті чайної ложки солі;

– 5 яєць.

Для приправи:

– третина чайної ложки суміші перців;

– половина чайної ложки приправи для м'яса;

– 1 чайна ложка коріандру.

Приготування:

До кефіру додайте яйця, сіль, цукор, соду і все добре перемішайте. Поступово всипте борошно та замісіть еластичне тісто, яке не прилипає до рук. Поділіть на дві частини. Першу розкачайте, формуючи коло завтовшки 5 – 7 міліметрів. Викладіть його на змащений олією пергамент. Проколіть корж у кількох місцях виделкою та поставте в духовку, розігріту до 180 градусів. Випікайте 25 хвилин. Те саме зробіть з другою половиною тіста. Тим часом складіть м'ясо в каструлю, залийте холодною водою та додайте перець, лавровий лист і сіль. Варіть до готовності, після чого поріжте кубиками. Змішайте шматочки коржа та м'яса. Додайте приправу, влийте в суміш 1 літру бульйону та добре вимішайте руками. Залиште на 15 – 20 хвилин. Додайте в миску з начинкою яйця, добре вимішайте та викладіть у 2 силіконові або встелені пергаментом металеві форми. Начинку потрібно гарно утрамбовувати. Випікайте за температури 180 градусів впродовж години. Коли паляниця охолоне, її можна вийняти з форми.

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