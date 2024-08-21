Начинка здивує кожного. Вона буде дуже ароматною та соковитою.
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Паляниця – покроковий рецепт
- Час: 1 година 40 хвилин
- Порцій: 12
Інгредієнти для паляниці:
– 900 мілілітрів кефіру;
– 2 яйця;
– 1 чайна ложка соди;
– 1 столова ложка солі;
– 1 столова ложка цукру;
– 1,5 кілограма борошна.
Для м'ясної начинки:
– 1 кілограма курячих четвертинок;
– 1,5 кілограма свинячої лопатки;
– 4 горошинки чорного перцю;
– 2 лаврові листки;
– 3 чверті чайної ложки солі;
– 5 яєць.
Для приправи:
– третина чайної ложки суміші перців;
– половина чайної ложки приправи для м'яса;
– 1 чайна ложка коріандру.
Приготування:
- До кефіру додайте яйця, сіль, цукор, соду і все добре перемішайте. Поступово всипте борошно та замісіть еластичне тісто, яке не прилипає до рук. Поділіть на дві частини. Першу розкачайте, формуючи коло завтовшки 5 – 7 міліметрів. Викладіть його на змащений олією пергамент.
- Проколіть корж у кількох місцях виделкою та поставте в духовку, розігріту до 180 градусів. Випікайте 25 хвилин. Те саме зробіть з другою половиною тіста.
- Тим часом складіть м'ясо в каструлю, залийте холодною водою та додайте перець, лавровий лист і сіль. Варіть до готовності, після чого поріжте кубиками.
- Змішайте шматочки коржа та м'яса. Додайте приправу, влийте в суміш 1 літру бульйону та добре вимішайте руками. Залиште на 15 – 20 хвилин.
- Додайте в миску з начинкою яйця, добре вимішайте та викладіть у 2 силіконові або встелені пергаментом металеві форми. Начинку потрібно гарно утрамбовувати.
- Випікайте за температури 180 градусів впродовж години. Коли паляниця охолоне, її можна вийняти з форми.
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