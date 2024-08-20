Рибні січеники ідеально пасують до картоплі. Спробуйте – вам сподобається.
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Січеники з риби
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 500 грамів філе білої риби;
– 2 цибулі;
– 3 столові ложки панірувальних сухарів;
– 1 яйце;
– сіль, перець, олія до смаку;
– третина пучка кропу.
Приготування:
- Філе промийте та підсушіть паперовими рушниками. Дрібно посічіть ножем.
- Цибулю почистьте та подрібніть до стану каші.
- Кріп помийте, підсушіть і також подрібніть.
- З'єднайте рибу, цибулю та кріп у великій мисці, додайте сухарі, яйце, сіль і перець. Добре вимішайте.
- Сформуйте з фаршу котлетки, викладіть на добре розігріту та змащену олією пательню. Смажте на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.
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