Такі баклажани можна подавати до м'яса чи риби. Також їх дуже смачно їсти самостійно.

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Рецепт запечених баклажанів по-сицилійськи

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 2 баклажани;

– 2 помідори;

– 1 моцарела;

– оливки до смаку;

– сіль, перець, сухі італійські трави до смаку;

– зубчик часнику;

– 2 чайні ложки оливкової олії.

Приготування:

Помиті баклажани розріжте навпіл, надріжте решіткою та посипте сіллю і перцем. Полийте олією та відправте запікатися в розігріту духовку до 200 градусів на 30 хвилин. Для соусу обсмажте подрібнений часник та помідори на оливковій олії. Вийміть запечені баклажани, розімніть серединку виделкою та викладіть соус. Додайте шматочки сиру та посипте оливками. Запікайте в духовці ще 10 хвилин. Готову страву посипте свіжими листочками зелені.

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