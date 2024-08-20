Такі баклажани можна подавати до м'яса чи риби. Також їх дуже смачно їсти самостійно.
Читайте також Справжні кримські чебуреки: традиційний рецепт улюбленої страви
Рецепт запечених баклажанів по-сицилійськи
- Час: 45 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Помиті баклажани розріжте навпіл, надріжте решіткою та посипте сіллю і перцем.
- Полийте олією та відправте запікатися в розігріту духовку до 200 градусів на 30 хвилин.
- Для соусу обсмажте подрібнений часник та помідори на оливковій олії.
- Вийміть запечені баклажани, розімніть серединку виделкою та викладіть соус. Додайте шматочки сиру та посипте оливками.
- Запікайте в духовці ще 10 хвилин. Готову страву посипте свіжими листочками зелені.
Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як приготувати фантастичну печінку зі сливами.