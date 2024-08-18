Щоб приготувати такі чебуреки вдома, обов'язково скористайтеся цим простим та перевіреним рецептом. Вони сподобаються всім вашим рідним.

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Рецепт чебуреків

Час: 1 година 30 хвилин

1 година 30 хвилин Порції: 10 – 12 штук

Інгредієнти для тіста:

– 500 грамів борошна;

– 10 грамів солі;

– 250 мілілітрів окропу;

– 30 мілілітрів олії;

– 20 мілілітрів горілки.

Інгредієнти для начинки:

– 300 грамів яловичини;

– 300 грамів цибулі;

– 50 мілілітрів холодної води

– 70 грамів свіжого сала

– сіль та перець до смаку

– зелень за бажанням.

Приготування:

Розчиніть сіль в окропі. У чисту миску висипте борошно та зробіть в центрі заглиблення, куди влийте олію, горілку та окріп. Перемішайте спочатку виделкою, а потім – руками. Обгорніть тісто харчовою плівкою і залиште при кімнатній температурі на 30 хвилин. Потім розімніть тісто руками, знову обгорніть плівкою і залиште при кімнатній температурі ще на 30 хвилин. Тим часом наріжте м'ясо шматочками. Цибулю почистьте та наріжте грубими шматками. Перекрутіть м'ясо, цибулю та сало на м'ясорубці. Влийте трішки води, додайте спеції та перемішайте. Візьміть невеликий шматочок тіста та, добре підпилюючи борошном, розкачайте максимально круглий пласт. Покладіть в центр начинку, защипніть краї спочатку руками, а потім – виделкою або спеціальним ножем. Смажте чебуреки у великій кількості олії з обох боків. Викладайте на паперові рушнички, щоб позбутися зайвої олії.

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