Щоб приготувати такі чебуреки вдома, обов'язково скористайтеся цим простим та перевіреним рецептом. Вони сподобаються всім вашим рідним.
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Рецепт чебуреків
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порції: 10 – 12 штук
Приготування:
- Розчиніть сіль в окропі. У чисту миску висипте борошно та зробіть в центрі заглиблення, куди влийте олію, горілку та окріп. Перемішайте спочатку виделкою, а потім – руками. Обгорніть тісто харчовою плівкою і залиште при кімнатній температурі на 30 хвилин.
- Потім розімніть тісто руками, знову обгорніть плівкою і залиште при кімнатній температурі ще на 30 хвилин.
- Тим часом наріжте м'ясо шматочками. Цибулю почистьте та наріжте грубими шматками.
- Перекрутіть м'ясо, цибулю та сало на м'ясорубці. Влийте трішки води, додайте спеції та перемішайте.
- Візьміть невеликий шматочок тіста та, добре підпилюючи борошном, розкачайте максимально круглий пласт. Покладіть в центр начинку, защипніть краї спочатку руками, а потім – виделкою або спеціальним ножем.
- Смажте чебуреки у великій кількості олії з обох боків. Викладайте на паперові рушнички, щоб позбутися зайвої олії.
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