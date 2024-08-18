Обов'язкового спробуйте його приготувати. Адже це не лише смачно, а й дуже гарно.

Читайте також Так ви ще не куштували: рецепт печінки зі сливами, який розірвав тікток

Рецепт картопляного пюре чамп

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 1,2 кілограма картоплі;

– пучок зеленої цибулі;

– 350 грамів молока;

– 55 – 100 грамів вершкового масла;

– сіль, перець до смаку.

Дивіться, як готувати ірландське картопляне пюре: відео

Приготування:

Картоплю почистьте, помийте та відваріть у підсоленій воді. Зелену цибулю дрібно наріжте, додайте в молоко і відправте на вогонь. Доведіть майже до кипіння. Відставте, щоб молоко увібрало аромат зелені. Готову картоплю подрібніть в пюре, додайте молоко з цибулею. Додайте у пюре трохи вершкового масла, сіль та перець. Розкладіть пюре по тарілках, у центрі зробіть заглиблення та додайте шматочки вершкового масла.

Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як приготувати фантастичну аджику без варіння.