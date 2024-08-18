Обов'язкового спробуйте його приготувати. Адже це не лише смачно, а й дуже гарно.

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Рецепт картопляного пюре чамп

  • Час: 35 хвилин
  • Порції: 4

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Приготування:

  1. Картоплю почистьте, помийте та відваріть у підсоленій воді.
  2. Зелену цибулю дрібно наріжте, додайте в молоко і відправте на вогонь. Доведіть майже до кипіння. Відставте, щоб молоко увібрало аромат зелені.
  3. Готову картоплю подрібніть в пюре, додайте молоко з цибулею.
  4. Додайте у пюре трохи вершкового масла, сіль та перець.
  5. Розкладіть пюре по тарілках, у центрі зробіть заглиблення та додайте шматочки вершкового масла.

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