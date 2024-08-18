Обов'язкового спробуйте його приготувати. Адже це не лише смачно, а й дуже гарно.
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Рецепт картопляного пюре чамп
- Час: 35 хвилин
- Порції: 4
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Приготування:
- Картоплю почистьте, помийте та відваріть у підсоленій воді.
- Зелену цибулю дрібно наріжте, додайте в молоко і відправте на вогонь. Доведіть майже до кипіння. Відставте, щоб молоко увібрало аромат зелені.
- Готову картоплю подрібніть в пюре, додайте молоко з цибулею.
- Додайте у пюре трохи вершкового масла, сіль та перець.
- Розкладіть пюре по тарілках, у центрі зробіть заглиблення та додайте шматочки вершкового масла.
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