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Буде смачно Як закрити помідори у власному соку: рецепт, перевірений часом

Лечо по-херсонськи

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 2,5 кілограма помідорів;

– 2,5 кілограма болгарського перцю;

– 1 червоний гострий перець;

– 0,5 кілограма моркви;

– 250 мілілітрів олії;

– 75 мілілітрів оцту;

– 50 грамів солі;

– 200 грамів цукру.

Приготування:

Овочі помийте. Помідори перекрутіть через м'ясорубку, моркву почистьте і натріть на терці по-корейськи, а гострий і болгарський перці почистьте від серцевини й наріжте соломкою. У велику каструлю налийте 40 мілілітрів олії, додайте болгарський перець, моркву, томатну масу і перемішайте. Закип'ятіть і варіть 20 хвилин на помірному вогні. Додайте у киплячу суміш гострий перець, цукор, сіль, решту олії, перемішайте і варіть ще 20 хвилин з моменту закипання. Розкладіть лечо у чисті банки, залийте маринадом і накрийте кришками. Поставте у велику каструлю, налийте теплу воду до плечиків банок. Закип'ятіть і варіть 10 хвилин, якщо у вас півлітрові банки, і 20 хвилин, якщо літрові. Після цього закрийте банки кришками, переверніть, закутайте і залиште остигати.

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