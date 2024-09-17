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Буде смачно Як закрити помідори у власному соку: рецепт, перевірений часом
Лечо по-херсонськи
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 2,5 кілограма помідорів;
– 2,5 кілограма болгарського перцю;
– 1 червоний гострий перець;
– 0,5 кілограма моркви;
– 250 мілілітрів олії;
– 75 мілілітрів оцту;
– 50 грамів солі;
– 200 грамів цукру.
Приготування:
- Овочі помийте. Помідори перекрутіть через м'ясорубку, моркву почистьте і натріть на терці по-корейськи, а гострий і болгарський перці почистьте від серцевини й наріжте соломкою.
- У велику каструлю налийте 40 мілілітрів олії, додайте болгарський перець, моркву, томатну масу і перемішайте. Закип'ятіть і варіть 20 хвилин на помірному вогні.
- Додайте у киплячу суміш гострий перець, цукор, сіль, решту олії, перемішайте і варіть ще 20 хвилин з моменту закипання.
- Розкладіть лечо у чисті банки, залийте маринадом і накрийте кришками. Поставте у велику каструлю, налийте теплу воду до плечиків банок. Закип'ятіть і варіть 10 хвилин, якщо у вас півлітрові банки, і 20 хвилин, якщо літрові. Після цього закрийте банки кришками, переверніть, закутайте і залиште остигати.
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