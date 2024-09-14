Окрім томатів, вам треба лише цукор та сіль. У цьому рецепті не використовується навіть оцет.
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Помідори у власному соку
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 3 кілограми томатів;
– цукор до смаку;
– 1,5 столової ложки солі.
Приготування:
- Скляні банки вимийте та простерилізуйте. Кришки прокип'ятіть.
- Помідори вимийте, обсушіть та відсортуйте на великі й дрібні. Відберіть найбільші томати й розріжте їх навпіл.
- Половину помідорів розкладіть у банки. Ще половина піде на сік.
- Залийте помідори в банках окропом, прикрийте кришками та залиште до повного остигання.
- Пропустіть помідори через м'ясорубку. Перелийте сік у велику каструлю та поставте її на вогонь. Додайте сіль з розрахунку 1 столова ложка на 1 літр соку, а цукор – до смаку. Кип'ятіть томатний сік до зникнення великої піни.
- Злийте воду з помідорів і залийте киплячим соком. Закатайте банки, поставте кришками донизу та закутайте у теплий рушник. Після остигання зберігайте в темному прохолодному місці.
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