Окрім томатів, вам треба лише цукор та сіль. У цьому рецепті не використовується навіть оцет.

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Помідори у власному соку

Час : 1 година 20 хвилин

: 1 година 20 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 3 кілограми томатів;

– цукор до смаку;

– 1,5 столової ложки солі.

Приготування:

Скляні банки вимийте та простерилізуйте. Кришки прокип'ятіть. Помідори вимийте, обсушіть та відсортуйте на великі й дрібні. Відберіть найбільші томати й розріжте їх навпіл. Половину помідорів розкладіть у банки. Ще половина піде на сік. Залийте помідори в банках окропом, прикрийте кришками та залиште до повного остигання. Пропустіть помідори через м'ясорубку. Перелийте сік у велику каструлю та поставте її на вогонь. Додайте сіль з розрахунку 1 столова ложка на 1 літр соку, а цукор – до смаку. Кип'ятіть томатний сік до зникнення великої піни. Злийте воду з помідорів і залийте киплячим соком. Закатайте банки, поставте кришками донизу та закутайте у теплий рушник. Після остигання зберігайте в темному прохолодному місці.

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