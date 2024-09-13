Така закрутка буде дуже ароматною та апетитною. Вона точно сподобається вашим близьким.
Варто спробувати Найсмачніша закрутка з перцю: простий рецепт лечо на зиму
Болгарський перець у томатному соусі
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1,2 кілограма червоного солодкого перцю;
– 1 кілограм томатів;
– 1 голівка часнику;
– 2 столові ложки солі;
– 100 грамів цукру;
– 10 горошин чорного перцю;
– 2 лаврові листки;
– 4 столові ложки олії;
– 3 столові ложки оцту 9%.
Приготування:
- Промийте перець, видаліть насіння та наріжте плоди смужками.
- Залийте помідори окропом на 1 хвилину. Потім зніміть шкірку і подрібніть томати в блендері до стану пюре.
- Влийте томатне пюре у велику каструлю, додайте олію, цукор, сіль, лавровий лист і перець горошком. Доведіть до кипіння і варіть 10 – 15 хвилин на середньому вогні.
- Додайте шматочки перцю до томатного соусу. Варіть на середньому вогні близько 20 – 30 хвилин, періодично помішуючи.
- За 5 хвилин до завершення варіння додайте подрібнений часник і оцет.
- Гарячий перець розкладіть по стерилізованих банках і щільно закрийте кришками. Переверніть догори дном і укутайте в ковдру до повного охолодження.
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