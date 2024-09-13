Така закрутка буде дуже ароматною та апетитною. Вона точно сподобається вашим близьким.

Варто спробувати Найсмачніша закрутка з перцю: простий рецепт лечо на зиму

Болгарський перець у томатному соусі

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1,2 кілограма червоного солодкого перцю;

– 1 кілограм томатів;

– 1 голівка часнику;

– 2 столові ложки солі;

– 100 грамів цукру;

– 10 горошин чорного перцю;

– 2 лаврові листки;

– 4 столові ложки олії;

– 3 столові ложки оцту 9%.

Приготування:

Промийте перець, видаліть насіння та наріжте плоди смужками. Залийте помідори окропом на 1 хвилину. Потім зніміть шкірку і подрібніть томати в блендері до стану пюре. Влийте томатне пюре у велику каструлю, додайте олію, цукор, сіль, лавровий лист і перець горошком. Доведіть до кипіння і варіть 10 – 15 хвилин на середньому вогні. Додайте шматочки перцю до томатного соусу. Варіть на середньому вогні близько 20 – 30 хвилин, періодично помішуючи. За 5 хвилин до завершення варіння додайте подрібнений часник і оцет. Гарячий перець розкладіть по стерилізованих банках і щільно закрийте кришками. Переверніть догори дном і укутайте в ковдру до повного охолодження.

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