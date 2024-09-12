Така закрутка прикрасить навіть святковий стіл. Спробуйте – вам сподобається.
Варто спробувати Сира аджика без помідорів: простий рецепт із солодкого перцю
Лечо з перцю та томатів
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 3
Інгредієнти:
– 1,5 кілограма червоного солодкого перцю;
– 1 кілограм томатів;
– 2 зубчики часнику;
– 60 грамів цукру;
– 10 мілілітрів оцту;
– 80 мілілітрів олії;
– 6 горошинок духмяного перцю;
– сіль, копчена паприка до смаку.
Приготування:
- Овочі помийте. Помідори залийте гарячою водою на 10 секунд, після чого зніміть шкірку і подрібніть плоди у блендері.
- Солодкий перець почистьте від серцевини, наріжте смужками. Часник почистьте і пропустіть через прес.
- Томатний соус з помідорів доведіть до кипіння, додайте сіль, цукор, оцет, олію, перець-горошок і часник. Перемішайте, викладіть смужки перцю, закип'ятіть ще раз і вимкніть.
- У чисті простерилізовані банки викладіть перець з томатами, закрийте кришками та переверніть до повного охолодження.
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