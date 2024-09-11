У цьому рецепті немає помідорів. Проте аджика буде надзвичайно смачною.
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Сира аджика
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм червоного солодкого перцю;
– 2 голівки часнику;
– 2 червоні гострі перці;
– 1 столова ложка солі;
– 3 столові ложки цукру;
– 1 чайна ложка меленої паприки;
– 3 столові ложки оцту 9%.
Приготування:
- Солодкий і гострий перець помийте. Видаліть плодоніжки, перетинки та насіння, а плоди наріжте шматочками. Часник почистьте.
- Шматочки перцю і часник перекрутіть через м'ясорубку. Додайте сіль, цукор, паприку, оцет і ретельно перемішайте.
- Розкладіть аджику в чисті, сухі банки та закрийте кришками. Зберігайте сиру аджику в холодильнику до 2 тижнів.
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