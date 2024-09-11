У цьому рецепті немає помідорів. Проте аджика буде надзвичайно смачною.

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Сира аджика

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм червоного солодкого перцю;

– 2 голівки часнику;

– 2 червоні гострі перці;

– 1 столова ложка солі;

– 3 столові ложки цукру;

– 1 чайна ложка меленої паприки;

– 3 столові ложки оцту 9%.

Приготування:

Солодкий і гострий перець помийте. Видаліть плодоніжки, перетинки та насіння, а плоди наріжте шматочками. Часник почистьте. Шматочки перцю і часник перекрутіть через м'ясорубку. Додайте сіль, цукор, паприку, оцет і ретельно перемішайте. Розкладіть аджику в чисті, сухі банки та закрийте кришками. Зберігайте сиру аджику в холодильнику до 2 тижнів.

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