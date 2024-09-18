Насправді потрібно не так багато, аби ваші ножі були "у чудовій формі". Однак робити це треба обов'язково, адже стан ножів якісно відрізняє вправних кухарів від недосвідчених аматорів.

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Зберігання

Ножі не можна зберігати з іншими лезами, інакше вони пошкодять один одного. Підставка або загальний ящик – точно не те рішення, яке вам потрібно. Набагато краще користуватися дерев'яними блоками, у яких кожен ніж має своє відділення.

Ніж потребує догляду / Фото Pixabay

Ніякої води

Після використання ніж треба помити та насухо витерти. Категорично не рекомендують довго тримати їх у раковині або посудомийній машині.

Регулярне заточування

Очевидно, що ножі повинні бути гострими, але заточувати їх потрібно регулярно, навіть якщо не виникає жодних претензій. Інакше вони втратять свою початкову гостроту, і відновити її вже не вдасться.

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