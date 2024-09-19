Блогерка Юлія Сенич поділилася у тіктоці своїм простим рецептом. Обов'язково спробуйте втілити його в життя.

Буде смачно Козаки її просто обожнювали: готуємо культову соломаху

Шкільні мініпіци

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 150 мілілітрів молока;

– 100 мілілітрів води;

– 500 грамів борошна;

– 7 грамів сухих дріжджів;

– 1 яйце;

– 1,5 столової ложки цукру;

– 1 чайна ложка солі;

– 30 грамів олії чи масла.

Начинка:

– 250 грамів ковбаси;

– 1 – 2 солоні огірки;

– 250 грамів сиру;

– 2 – 3 печериці.

Дивіться, як приготувати мініпіци: відео

Приготування:

До ледь теплого молока додайте цукор та дріжджі. Вбийте яйце, всипте сіль і просійте борошно. Влийте олію та замісіть м'яке тісто. Залиште його підходити в теплому місці на 1 – 1,5 години. Після цього знову помніть тісто і залиште його ще на 1 годину. Для начинки наріжте кубиком ковбасу та солоні огірки. Сир натріть на великій терці. Тісто помніть, поділіть орієнтовно на 10 частин і залиште під рушником. Кожен шматочок тіста розкачайте в пласт діаметром 13 – 15 сантиметрів. Викладіть на деко, застелене пергаментом, і залиште на 15 хвилин під рушником. Змастіть кетчупом, викладіть огірки, гриби, ковбасу та сир. Також можна додати майонез. Відправте випікатись в розігріту до 180 градусів духовку на 15 – 20 хвилин.

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