Блогерка Юлія Сенич поділилася у тіктоці своїм простим рецептом. Обов'язково спробуйте втілити його в життя.
Буде смачно Козаки її просто обожнювали: готуємо культову соломаху
Шкільні мініпіци
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 150 мілілітрів молока;
– 100 мілілітрів води;
– 500 грамів борошна;
– 7 грамів сухих дріжджів;
– 1 яйце;
– 1,5 столової ложки цукру;
– 1 чайна ложка солі;
– 30 грамів олії чи масла.
Начинка:
– 250 грамів ковбаси;
– 1 – 2 солоні огірки;
– 250 грамів сиру;
– 2 – 3 печериці.
Дивіться, як приготувати мініпіци: відео
Приготування:
- До ледь теплого молока додайте цукор та дріжджі.
- Вбийте яйце, всипте сіль і просійте борошно. Влийте олію та замісіть м'яке тісто. Залиште його підходити в теплому місці на 1 – 1,5 години. Після цього знову помніть тісто і залиште його ще на 1 годину.
- Для начинки наріжте кубиком ковбасу та солоні огірки. Сир натріть на великій терці.
- Тісто помніть, поділіть орієнтовно на 10 частин і залиште під рушником.
- Кожен шматочок тіста розкачайте в пласт діаметром 13 – 15 сантиметрів.
- Викладіть на деко, застелене пергаментом, і залиште на 15 хвилин під рушником.
- Змастіть кетчупом, викладіть огірки, гриби, ковбасу та сир. Також можна додати майонез. Відправте випікатись в розігріту до 180 градусів духовку на 15 – 20 хвилин.
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