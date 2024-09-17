На ютюб-каналі "Кухня як Релакс" розповіли, як приготувати соломаху. Цю кашу обожнювали їсти козаки.

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Соломаха

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

– 320 грамів гречаного борошна;

– 400 мілілітрів гарячої води;

– 180 мілілітрів холодної води;

– 1 чайна ложка солі;

– 200 грамів сала;

– 1 цибуля;

– 0,5 чайної ложки перцю.

Приготування:

Повільно влийте в борошно холодну воду, замішуючи його до консистенції густої сметани. В окріп у каструлі чи казані всипте сіль. Поступово додайте розведене водою борошно, постійно помішуючи. Накрийте кришкою та лишіть готуватися на маленькому вогні. Тим часом почистьте цибулю та наріжте її кубиками. Розігрійте пательню. Сало наріжте тонкими смужками та викладіть на пательню. Підрум'яньте його з обох боків та додайте цибулю. Коли цибуля стане золотавою, посипте засмажку перцем та зніміть із вогню. Покладіть засмажку в кашу та перемішайте. Накрийте кришкою та закутайте рушником.

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