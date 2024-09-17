На ютюб-каналі "Кухня як Релакс" розповіли, як приготувати соломаху. Цю кашу обожнювали їсти козаки.
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Соломаха
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 320 грамів гречаного борошна;
– 400 мілілітрів гарячої води;
– 180 мілілітрів холодної води;
– 1 чайна ложка солі;
– 200 грамів сала;
– 1 цибуля;
– 0,5 чайної ложки перцю.
Приготування:
- Повільно влийте в борошно холодну воду, замішуючи його до консистенції густої сметани.
- В окріп у каструлі чи казані всипте сіль. Поступово додайте розведене водою борошно, постійно помішуючи. Накрийте кришкою та лишіть готуватися на маленькому вогні.
- Тим часом почистьте цибулю та наріжте її кубиками. Розігрійте пательню.
- Сало наріжте тонкими смужками та викладіть на пательню. Підрум'яньте його з обох боків та додайте цибулю. Коли цибуля стане золотавою, посипте засмажку перцем та зніміть із вогню.
- Покладіть засмажку в кашу та перемішайте. Накрийте кришкою та закутайте рушником.
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