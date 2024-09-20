Його роль виконуватимуть вівсяні пластівці, інформує Shuba. Банани скріплять все разом.
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Пиріг з вівсянкою та бананами
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 3
Інгредієнти:
– 250 грамів вівсяних пластівців;
– 3 банани;
– 2 яблука;
– 10 грамів меду за бажанням.
Приготування:
- Яблука наріжте тонкими слайсами. Банани поріжте і розімніть виделкою.
- Додайте до бананів мед, вівсянку та перемішайте руками.
- Викладіть тісто в силіконову форму, зверху прикрасьте тонко нарізаними яблуками. Випікайте 30 хвилин при 200 градусах.
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