Блогерка Юлія Сенич у своєму тіктоці розповіла простий рецепт цього казкового печива. Обов'язково спробуйте – вам сподобається.

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Крамбл кукіз

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 7

Інгредієнти:

– 150 грамів цукру;

– 120 грамів масла;

– 1 яйце;

– 220 грамів борошна;

– 0,5 чайної ложки розпушувача;

– дрібка солі;

– 50 грамів шоколадних крапель.

Крем:

– 70 грамів крем-сиру;

– 50 грамів цукрової пудри;

– 70 мілілітрів вершків 33%;

– харчовий барвник.

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Приготування:

М'яке масло з'єднайте з цукром. Вбийте яйце, всипте дрібку солі та просійте борошно з розпушувачем. Перемішайте до поєднання і всипте шоколадні краплі. Сформуйте печиво мокрими руками та викладіть на дощечку. Відправте в морозилку на 30 хвилин. Перекладіть печиво на пергамент та відправте в розігріту до 180 градусів духовку на 15 – 20 хвилин. Для крему збийте вершки з крем-сиром і цукровою пудрою. За бажанням додайте харчовий барвник. Нанесіть крем на охолоджене печиво.

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