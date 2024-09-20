Блогерка Юлія Сенич у своєму тіктоці розповіла простий рецепт цього казкового печива. Обов'язково спробуйте – вам сподобається.
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Крамбл кукіз
- Час: 1 година
- Порцій: 7
Інгредієнти:
– 150 грамів цукру;
– 120 грамів масла;
– 1 яйце;
– 220 грамів борошна;
– 0,5 чайної ложки розпушувача;
– дрібка солі;
– 50 грамів шоколадних крапель.
Крем:
– 70 грамів крем-сиру;
– 50 грамів цукрової пудри;
– 70 мілілітрів вершків 33%;
– харчовий барвник.
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Приготування:
- М'яке масло з'єднайте з цукром. Вбийте яйце, всипте дрібку солі та просійте борошно з розпушувачем. Перемішайте до поєднання і всипте шоколадні краплі.
- Сформуйте печиво мокрими руками та викладіть на дощечку. Відправте в морозилку на 30 хвилин.
- Перекладіть печиво на пергамент та відправте в розігріту до 180 градусів духовку на 15 – 20 хвилин.
- Для крему збийте вершки з крем-сиром і цукровою пудрою. За бажанням додайте харчовий барвник.
- Нанесіть крем на охолоджене печиво.
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