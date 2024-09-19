Молоко слід завчасно дістати з холодильника або підігріти його, інформує Shuba. Воно має бути кімнатної температури.
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Вівсяний млинець
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 5 столових ложок вівсяних пластівців;
– 120 мілілітрів молока 2,5%;
– 1 яйце;
– 1 чайна ложка цукру.
Начинка:
– 100 грамів кисломолочного сиру;
– 1 яблуко;
– 10 грамів цукрової пудри.
Приготування:
- Змішайте всі інгредієнти для тіста у мисці. Подрібніть їх занурювальним блендером.
- Добре розігрійте пательню і змастіть її тонким шаром олії. Вилийте тісто і зменште вогонь. Просмажте з одного боку під кришкою до готовності орієнтовно 3 хвилини.
- Викладіть млинець на тарілку, а зверху покладіть сир на нарізане яблуко. За бажанням посипте цукровою пудрою.
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