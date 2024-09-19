Блогерка Юлія Сенич у своєму тіктоці поділилася рецептом смачного гарбузового кексу. Обов'язково спробуйте втілити його в життя.
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Гарбузовий кекс
- Час: 2 години
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 325 грамів гарбузового пюре;
– 2 яйця;
– 90 грамів олії;
– 150 грамів цукру;
– цедра лимона та апельсина;
– 50 мілілітрів апельсинового соку;
– 250 грамів борошна;
– 4 грами соди;
– 3 грами розпушувача;
– мускатний горіх, гвоздика, кориця до смаку;
– 2 грами солі;
– горішки, цукати за бажанням;
– трішки вершкового масла для змащення форми.
Крем:
– 100 грамів вершкового сиру;
– 50 грамів масла;
– 50 грамів цукрової пудри.
Дивіться, як приготувати гарбузовий кекс: відео
Приготування:
- Гарбуз попередньо запечіть в духовці у фользі приблизно 1 годину з додаванням 2 – 3 столових ложок води. Після охолодження подрібніть його в блендері.
- Пюре змішайте з яйцями та цукром, влийте олію. Натріть трішки цедри лимона та апельсина. Вичавіть сік з апельсина і додайте до маси.
- Змішайте просіяне борошно, соду, розпушувач, спеції та сіль. Поступово всипте борошно в гарбузову масу. Додайте сухофрукти та горішки. Намагайтесь обережно і недовго вимішувати кекс, щоб він не осів.
- Форму змастіть маслом і влийте туди тісто.
- Відправте випікатись в розігріту до 180 градусів духовку на 55 – 60 хвилин.
- Для крему збийте охолоджений сир і вершкове масло з цукровою пудрою.
- Полийте готовий кекс кремом.
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