Сирники можна приготувати зі звичайної ряжанки, інформує Shuba. Вони теж будуть дуже смачними, а для когось навіть кращими, ніж класичні.
Варто спробувати Ми ще ніколи не готували таких ідеальних сирників: рецепт, перевірений роками
Сирники з ряжанки
- Час: 2 години
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 літри ряжанки;
– 1 жовток;
– 60 грамів рисового борошна;
– 3 грами лимонної кислоти.
Приготування:
- У каструлю з товстим дном вилийте ряжанку, додайте дрібку лимонної кислоти та підігрійте на помірному вогні до появи пари. Добре перемішайте та зніміть з вогню. Накрийте кришкою та залиште на 40 хвилин.
- Після цього поставте друшляк на порожню каструлю, покладіть на нього 2 – 3 шари марлі та повільно вилийте туди ряжанку. Загорніть марлю, сформувавши мішечок, та залиште в друшляку на годину.
- Готовий сир перекладіть у миску, додайте жовток, рисове борошно та цукор. Замісіть тісто.
- Сформуйте сирники вологими руками та підсмажте їх на пательні до золотистої скоринки з обох боків.
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