Сирники можна приготувати зі звичайної ряжанки, інформує Shuba. Вони теж будуть дуже смачними, а для когось навіть кращими, ніж класичні.

Варто спробувати Ми ще ніколи не готували таких ідеальних сирників: рецепт, перевірений роками

Сирники з ряжанки

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 літри ряжанки;

– 1 жовток;

– 60 грамів рисового борошна;

– 3 грами лимонної кислоти.

Приготування:

У каструлю з товстим дном вилийте ряжанку, додайте дрібку лимонної кислоти та підігрійте на помірному вогні до появи пари. Добре перемішайте та зніміть з вогню. Накрийте кришкою та залиште на 40 хвилин. Після цього поставте друшляк на порожню каструлю, покладіть на нього 2 – 3 шари марлі та повільно вилийте туди ряжанку. Загорніть марлю, сформувавши мішечок, та залиште в друшляку на годину. Готовий сир перекладіть у миску, додайте жовток, рисове борошно та цукор. Замісіть тісто. Сформуйте сирники вологими руками та підсмажте їх на пательні до золотистої скоринки з обох боків.

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