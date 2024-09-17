Хороший кисломолочний сир має високу жирність. Саме це робить сирники ніжними та пишними, повідомляє Shuba.
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Як готувати сирники
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 600 грамів домашнього сиру;
– 2 великі яйця;
– 4 столові ложки цукру;
– 4 столові ложки борошна;
– ванілін до смаку;
– 0,5 чайної ложки соди.
Приготування:
- Змішайте цукор та яйця до однорідності.
- Вичавіть з домашнього сиру сироватку. Додайте сир до яєць і добре перемішайте.
- Додайте до тіста просіяне борошно, соду та ванілін. Знову гарно все перемішайте лопаткою до однорідності.
- Вологими руками сформуйте сирники. Обсмажте їх на невеликій кількості олії на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків. На це піде приблизно по 2 хвилини.
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