Хороший кисломолочний сир має високу жирність. Саме це робить сирники ніжними та пишними, повідомляє Shuba.

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Як готувати сирники

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
– 600 грамів домашнього сиру;
– 2 великі яйця;
– 4 столові ложки цукру;
– 4 столові ложки борошна;
– ванілін до смаку;
– 0,5 чайної ложки соди.

Приготування:

  1. Змішайте цукор та яйця до однорідності.
  2. Вичавіть з домашнього сиру сироватку. Додайте сир до яєць і добре перемішайте.
  3. Додайте до тіста просіяне борошно, соду та ванілін. Знову гарно все перемішайте лопаткою до однорідності.
  4. Вологими руками сформуйте сирники. Обсмажте їх на невеликій кількості олії на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків. На це піде приблизно по 2 хвилини.

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