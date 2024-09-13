Десерт вийде ще ароматнішим. Такі персики точно сподобаються вашим близьким.
Варто спробувати Треба лише 40 хвилин: готуємо розкішний медівник зі сметанно-вершковим кремом
Запечені персики з сиром
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 4 персики;
– 300 грамів кисломолочного сиру;
– 1 столова ложка меду;
– 3 столові ложки граноли;
– 2 столові ложки білого йогурту.
Дивіться, як приготувати запечені персики з сиром: відео
Приготування:
- Перетріть сир виделкою. Додайте гранолу, йогурт та мед. Добре перемішайте.
- Персики помийте та видаліть кісточки.
- На кожну половинку викладіть по столовій ложці начинки.
- Запікайте у розігрітій до 180 градусів духовці орієнтовно 20 хвилин.
Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як приготувати фантастичну шарлотку з абрикосами.