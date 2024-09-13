Десерт вийде ще ароматнішим. Такі персики точно сподобаються вашим близьким.

Варто спробувати Треба лише 40 хвилин: готуємо розкішний медівник зі сметанно-вершковим кремом

Запечені персики з сиром

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 4 персики;
– 300 грамів кисломолочного сиру;
– 1 столова ложка меду;
– 3 столові ложки граноли;
– 2 столові ложки білого йогурту.

Дивіться, як приготувати запечені персики з сиром: відео

Приготування:

  1. Перетріть сир виделкою. Додайте гранолу, йогурт та мед. Добре перемішайте.
  2. Персики помийте та видаліть кісточки.
  3. На кожну половинку викладіть по столовій ложці начинки.
  4. Запікайте у розігрітій до 180 градусів духовці орієнтовно 20 хвилин.

Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як приготувати фантастичну шарлотку з абрикосами.