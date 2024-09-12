Ви можете приготувати медівник всього за 40 хвилин. Спробуйте – вам сподобається.
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Медівник
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 7
Інгредієнти для коржів:
– 450 грамів борошна;
– 180 грамів масла 73%;
– 150 грамів цукру;
– 150 грамів меду;
– 4 яйця;
– 1 чайна ложка соди.
Для крему:
– 10 столових ложок цукрової пудри;
– 150 мілілітрів вершків 33%;
– 400 мілілітрів сметани 30%.
Приготування:
- Цукор з'єднайте з медом та м'яким вершковим маслом. Поставте на вогонь та доведіть до однорідності на середньому вогні, помішуючи. Вимкніть вогонь, додайте соду та швидко перемішайте. Дайте масі трохи охолонути.
- По одному вбийте яйця, помішуючи.
- Додайте просіяне борошно частинами, замісіть рідке тісто. Рівномірно розподіліть його на застеленому деку. Буде приблизно 5 коржів.
- Випікайте за 180 градусів приблизно 3 – 4 хвилини. Готові коржі обріжте до потрібної форми, крихти залиште.
- Для крему пудру збийте з вершками до стійких піків. Додайте сметану та обережно перемішайте лопаткою.
- Змастіть коржі кремом та сформуйте медівник. Прикрасьте крихтами та дайте трохи постояти.
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