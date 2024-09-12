Ви можете приготувати медівник всього за 40 хвилин. Спробуйте – вам сподобається.

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Медівник

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 7

Інгредієнти для коржів:
– 450 грамів борошна;
– 180 грамів масла 73%;
– 150 грамів цукру;
– 150 грамів меду;
– 4 яйця;
– 1 чайна ложка соди.
Для крему:
– 10 столових ложок цукрової пудри;
– 150 мілілітрів вершків 33%;
– 400 мілілітрів сметани 30%.

Приготування:

  1. Цукор з'єднайте з медом та м'яким вершковим маслом. Поставте на вогонь та доведіть до однорідності на середньому вогні, помішуючи. Вимкніть вогонь, додайте соду та швидко перемішайте. Дайте масі трохи охолонути.
  2. По одному вбийте яйця, помішуючи.
  3. Додайте просіяне борошно частинами, замісіть рідке тісто. Рівномірно розподіліть його на застеленому деку. Буде приблизно 5 коржів.
  4. Випікайте за 180 градусів приблизно 3 – 4 хвилини. Готові коржі обріжте до потрібної форми, крихти залиште.
  5. Для крему пудру збийте з вершками до стійких піків. Додайте сметану та обережно перемішайте лопаткою.
  6. Змастіть коржі кремом та сформуйте медівник. Прикрасьте крихтами та дайте трохи постояти.

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