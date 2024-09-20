Цей кекс не дуже солодкий, тому ви цілком можете використати його в якості апетитного сніданку. Особливо він смакує дітям, тому готуйтеся, що він стане частим гостем на вашій кухні. Легким та доступним рецептом поділилося видання przyslij przepis.
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Рецепт кексу "Жирафа"
Час: 50 хвилин
Порцій: 10
Інгредієнти:
жовта суміш:
– 5 жовтків
– 100 грамів цукру;
– 1 чайна ложка ванільного цукру;
– 50 мілілітрів молока;
– 50 мілілітрів олії;
– 150 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
біла суміш:
– 5 білків;
– 100 грамів цукру;
– 1 чайна ложка ванільного цукру;
– дрібка солі;
– 50 мілілітрів молока;
– 50 мілілітрів олії;
– 50 грамів мигдального борошна;
– 100 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– какао;
– масло для змащування форми.
Приготування:
Збийте жовтки з цукром і ванільним цукром до пухкої маси. Повільно додавайте молоко, чергуючи з олією, продовжуючи перемішувати.
Просійте борошно разом з розпушувачем і додайте до яєчної суміші, ретельно перемішуючи, поки всі інгредієнти не з’єднаються.
Приготуйте білу масу. Збийте білки до стійкої піни. Додайте цукор, сіль і ванільний цукор. Повільно, по черзі, додайте молоко та олію. На завершення додайте просіяне борошно з розпушувачем.
Розігрійте духовку до 180 градусів. Форму змастіть маслом. Обидві маси розділіть на дві частини.
Спочатку викладіть жовту масу у форму. Щедро посипте какао, найкраще через ситечко, щоб не було видно яєчної маси. Далі обережно викладіть половину білої маси, знову посипте какао. Повторіть з жовтою масою, знову посипте какао і завершіть білою масою, не посипаючи какао зверху.
Випікайте кекс у розігрітій до 180 градусів духовці протягом 35 – 40 хвилин. Готовність перевіряємо за допомогою зубочистки.
Смачного!
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