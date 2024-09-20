Цей кекс не дуже солодкий, тому ви цілком можете використати його в якості апетитного сніданку. Особливо він смакує дітям, тому готуйтеся, що він стане частим гостем на вашій кухні. Легким та доступним рецептом поділилося видання przyslij przepis.

Читайте також Лише 2 картоплини та борошно: ароматні пиріжки з 90-х, які обожнювали усі

Час: 50 хвилин

Порцій: 10

Інгредієнти:

жовта суміш:

– 5 жовтків

– 100 грамів цукру;

– 1 чайна ложка ванільного цукру;

– 50 мілілітрів молока;

– 50 мілілітрів олії;

– 150 грамів борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

біла суміш:

– 5 білків;

– 100 грамів цукру;

– 1 чайна ложка ванільного цукру;

– дрібка солі;

– 50 мілілітрів молока;

– 50 мілілітрів олії;

– 50 грамів мигдального борошна;

– 100 грамів борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– какао;

– масло для змащування форми.

Приготування:

Збийте жовтки з цукром і ванільним цукром до пухкої маси. Повільно додавайте молоко, чергуючи з олією, продовжуючи перемішувати.

Просійте борошно разом з розпушувачем і додайте до яєчної суміші, ретельно перемішуючи, поки всі інгредієнти не з’єднаються.

Приготуйте білу масу. Збийте білки до стійкої піни. Додайте цукор, сіль і ванільний цукор. Повільно, по черзі, додайте молоко та олію. На завершення додайте просіяне борошно з розпушувачем.

Розігрійте духовку до 180 градусів. Форму змастіть маслом. Обидві маси розділіть на дві частини.

Спочатку викладіть жовту масу у форму. Щедро посипте какао, найкраще через ситечко, щоб не було видно яєчної маси. Далі обережно викладіть половину білої маси, знову посипте какао. Повторіть з жовтою масою, знову посипте какао і завершіть білою масою, не посипаючи какао зверху.