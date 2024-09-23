Цей лайфхак перетворить вас на справжню кулінарну зірку. Більше ніякого окропу – достатньо увімкнути мікрохвильову піч, повідомляє Ukr.Media.
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Як швидко почистити помідори від шкірки
Помідори потрібно добре помити. Після цього робимо хрестоподібний надріз біля плодоніжки.
Незамінний компонент / Фото Pixabay
Викладаємо помідори на плоску тарілку, вони не повинні торкатися один одного. Ставимо їх у мікрохвильову піч на 30 – 40 секунд, потужність – 700 Ватт. Цього вистачить, щоб шкірка легко відходила.
Чистити помідори треба обережно, щоб не попектися. Однак з видаленням шкірки проблем точно не виникне.
Ця закуска вас точно вразить: готуємо популярну помідорну тарту.