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Помідорна тарта

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 3 – 4 помідори;
– 80 грамів фети;
– 80 грамів песто;
– 500 грамів листкового тіста;
– оливкова олія, сіль, перець, базилік до смаку.

Дивіться, як приготувати помідорну тарту: відео

Приготування: ⠀

  1. Томати наріжте слайсами. Викладіть їх на лист пергаменту.
  2. Зверху викладіть подрібнену фету.
  3. Розкачайте тісто та намастіть його соусом песто.
  4. Викласти тісто на томати та змочіть водою.
  5. Запікайте при 180 – 190 градусів протягом 15 – 20 хвилин до рум'яної скоринки. Охолоджену тарту переверніть та подавайте.

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