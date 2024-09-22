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Помідорна тарта
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 3 – 4 помідори;
– 80 грамів фети;
– 80 грамів песто;
– 500 грамів листкового тіста;
– оливкова олія, сіль, перець, базилік до смаку.
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Приготування: ⠀
- Томати наріжте слайсами. Викладіть їх на лист пергаменту.
- Зверху викладіть подрібнену фету.
- Розкачайте тісто та намастіть його соусом песто.
- Викласти тісто на томати та змочіть водою.
- Запікайте при 180 – 190 градусів протягом 15 – 20 хвилин до рум'яної скоринки. Охолоджену тарту переверніть та подавайте.
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