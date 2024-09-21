На ютуб-каналі Ricette Perfette розповіли, як приготувати найсмачніші баклажани. Для цього вам не треба мати якісь складні інгредієнти.

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Запечені баклажани

Час : 55 хвилин

: 55 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 2 баклажани;

– 30 мілілітрів оливкової олії;

– 20 грамів часнику;

– 10 грамів петрушки;

– сіль, перець до смаку;

– 5 грамів сушеного орегано;

– 2 грами порошку перцю чилі.

Приготування:

Ретельно помийте баклажани. Наріжте їх впоперек тонкими кружальцями, не дорізаючи до кінця. Часник почистьте і наріжте тонкими пластинками. До оливкової олії додайте сіль, перець, сушене орегано, перець чилі та ретельно перемішайте. Баклажани обсушіть паперовими рушниками. Закладіть у кожен проріз часник. Викладіть баклажани на шматки фольги і підгорніть її так, щоб вийшли "тарілочки". Перекладіть на деко, застелене пергаментом. Полийте баклажани заправкою, заливаючи її між кожним кружальцем. Трохи заправки залиште. Відправте випікатися у духовку, розігріту до 200 градусів, на 30 – 35 хвилин. Петрушку дрібно наріжте, додайте до заправки, що залишилась, та перемішайте. Запечені баклажани змастіть олією з петрушкою.

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