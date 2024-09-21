На ютуб-каналі Ricette Perfette розповіли, як приготувати найсмачніші баклажани. Для цього вам не треба мати якісь складні інгредієнти.
Варто спробувати У цю картоплю можна закохатися: готуємо за рецептом Ектора Хіменеса-Браво
Запечені баклажани
- Час: 55 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 2 баклажани;
– 30 мілілітрів оливкової олії;
– 20 грамів часнику;
– 10 грамів петрушки;
– сіль, перець до смаку;
– 5 грамів сушеного орегано;
– 2 грами порошку перцю чилі.
Приготування:
- Ретельно помийте баклажани. Наріжте їх впоперек тонкими кружальцями, не дорізаючи до кінця. Часник почистьте і наріжте тонкими пластинками.
- До оливкової олії додайте сіль, перець, сушене орегано, перець чилі та ретельно перемішайте.
- Баклажани обсушіть паперовими рушниками. Закладіть у кожен проріз часник.
- Викладіть баклажани на шматки фольги і підгорніть її так, щоб вийшли "тарілочки". Перекладіть на деко, застелене пергаментом.
- Полийте баклажани заправкою, заливаючи її між кожним кружальцем. Трохи заправки залиште.
- Відправте випікатися у духовку, розігріту до 200 градусів, на 30 – 35 хвилин. Петрушку дрібно наріжте, додайте до заправки, що залишилась, та перемішайте. Запечені баклажани змастіть олією з петрушкою.
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