Суддя "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво у своєму інстаграмі поділився чудовим рецептом картоплі на вогні. Спробуйте втілити його в життя – вам сподобається.
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Картопля на вогні
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 2 картоплини;
– 100 грамів копченої грудинки чи бекону;
– сіль, перець мелений, паприка копчена, часник сухий до смаку.
Дивіться, як приготувати картоплю на вогні: відео
Приготування:
- Грудинку наріжте смужками та шматочками. Приправте сіллю, перцем меленим, паприкою та часником.
- Наріжте картоплю слайсами.
- Наштрикніть картоплю на шампур, чергуючи її з беконом.
- Обгорніть шампур в міцну фольгу.
- Запікайте до готовності картоплі 20 – 45 хвилин у фользі, зважаючи на жар, та 10 хвилин без фольги на відкритому вогні, змастивши олією для рум'яної скоринки.
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