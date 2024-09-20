Суддя "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво у своєму інстаграмі поділився чудовим рецептом картоплі на вогні. Спробуйте втілити його в життя – вам сподобається.

Буде смачно Фаршировані перці із сиром і рисом: готуємо смачну вечерю за 4 кроки

Картопля на вогні

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 2 картоплини;

– 100 грамів копченої грудинки чи бекону;

– сіль, перець мелений, паприка копчена, часник сухий до смаку.

Дивіться, як приготувати картоплю на вогні: відео

Приготування:

Грудинку наріжте смужками та шматочками. Приправте сіллю, перцем меленим, паприкою та часником. Наріжте картоплю слайсами. Наштрикніть картоплю на шампур, чергуючи її з беконом. Обгорніть шампур в міцну фольгу. Запікайте до готовності картоплі 20 – 45 хвилин у фользі, зважаючи на жар, та 10 хвилин без фольги на відкритому вогні, змастивши олією для рум'яної скоринки.

Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як приготувати дуже смачний рататуй з кабачків та томатів.