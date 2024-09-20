Перці з цього рецепту готуються дуже швидко, інформує Shuba. Адже їх треба запекти в мікрохвильовій печі.

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Фарширований перець

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 4 солодкі червоні перці;

– 250 грамів рису;

– 30 грамів соусу песто;

– 70 чорних оливок;

– 200 грамів козячого сиру;

– сіль, перець, гарам масала до смаку.

Приготування:

Відваріть рис до готовності. На це піде 15 – 20 хвилин. Маленьким ножем зріжте верхівку з перців та приберіть насіння. Покладіть перці на тарілку зрізом догори й готуйте в мікрохвильовій печі на високій температурі 5 – 6 хвилин, доки вони не розм'якнуть. Тим часом подрібніть оливки та сир. Додайте до рису оливки, частину сиру, песто, сіль, перець і спеції. Розкладіть начинку в перці, зверху покладіть решту козячого сиру і продовжуйте готувати 8 – 10 хвилин в мікрохвильовій печі.

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