Перці з цього рецепту готуються дуже швидко, інформує Shuba. Адже їх треба запекти в мікрохвильовій печі.
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Фарширований перець
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 4 солодкі червоні перці;
– 250 грамів рису;
– 30 грамів соусу песто;
– 70 чорних оливок;
– 200 грамів козячого сиру;
– сіль, перець, гарам масала до смаку.
Приготування:
- Відваріть рис до готовності. На це піде 15 – 20 хвилин.
- Маленьким ножем зріжте верхівку з перців та приберіть насіння. Покладіть перці на тарілку зрізом догори й готуйте в мікрохвильовій печі на високій температурі 5 – 6 хвилин, доки вони не розм'якнуть.
- Тим часом подрібніть оливки та сир. Додайте до рису оливки, частину сиру, песто, сіль, перець і спеції.
- Розкладіть начинку в перці, зверху покладіть решту козячого сиру і продовжуйте готувати 8 – 10 хвилин в мікрохвильовій печі.
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