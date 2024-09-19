Сальтисон традиційно готують з варених частин свинячої туші, таких як голова, рулька, язик, лопатка тощо, інформує Shuba. Особливого смаку додають часник і спеції.

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Сальтисон – покроковий рецепт

Час : 3 години 30 хвилин

: 3 години 30 хвилин Порцій: 10

Інгредієнти:

– 3 літри води;

– 2 свинячі рульки;

– 1 кілограм свинячої лопатки;

– 3 столові ложки солі;

– 6 горошинок чорного перцю;

– 4 горошинки духмяного перцю;

– 2 лаврові листки;

– 4 зубчики часнику;

– 10 грамів желатину.

Приготування:

Свинячі рульки й лопатку почистьте від плівок й жиру. Добре промийте. Закип'ятіть воду у великій каструлі. Покладіть туди сіль, всі спеції, рульки й доведіть до кипіння. Зніміть пінку і варіть на маленькому вогні 2 години. Лопатку наріжте шматками, покладіть в каструлю до рульки й після закипання варіть ще 1 годину. М'ясо має стати дуже м'яким. Вийміть рульки й м'ясо з бульйону, трохи охолодіть і відділіть від кісток. Дрібно наріжте чи розберіть на шматочки. Додайте подрібнений часник і улюблені спеції. Розчиніть желатин в невеликій кількості теплого бульйону та залиште на 5 хвилин набухнути. Потім розведіть його у половині склянки бульйону. Помістіть м'ясо у форму, застелену харчовою плівкою. Залийте бульйоном, щоб він повністю його покрив. Зверху накрийте харчовою плівкою і поставте гніт. Відправте в холодильник на 8 – 10 годин.

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