Сальтисон традиційно готують з варених частин свинячої туші, таких як голова, рулька, язик, лопатка тощо, інформує Shuba. Особливого смаку додають часник і спеції.
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Сальтисон – покроковий рецепт
- Час: 3 години 30 хвилин
- Порцій: 10
Інгредієнти:
– 3 літри води;
– 2 свинячі рульки;
– 1 кілограм свинячої лопатки;
– 3 столові ложки солі;
– 6 горошинок чорного перцю;
– 4 горошинки духмяного перцю;
– 2 лаврові листки;
– 4 зубчики часнику;
– 10 грамів желатину.
Приготування:
- Свинячі рульки й лопатку почистьте від плівок й жиру. Добре промийте.
- Закип'ятіть воду у великій каструлі. Покладіть туди сіль, всі спеції, рульки й доведіть до кипіння. Зніміть пінку і варіть на маленькому вогні 2 години.
- Лопатку наріжте шматками, покладіть в каструлю до рульки й після закипання варіть ще 1 годину. М'ясо має стати дуже м'яким.
- Вийміть рульки й м'ясо з бульйону, трохи охолодіть і відділіть від кісток. Дрібно наріжте чи розберіть на шматочки. Додайте подрібнений часник і улюблені спеції.
- Розчиніть желатин в невеликій кількості теплого бульйону та залиште на 5 хвилин набухнути. Потім розведіть його у половині склянки бульйону.
- Помістіть м'ясо у форму, застелену харчовою плівкою. Залийте бульйоном, щоб він повністю його покрив. Зверху накрийте харчовою плівкою і поставте гніт. Відправте в холодильник на 8 – 10 годин.
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