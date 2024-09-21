Суддя проєкту "МастерШеф" Володимир Ярославський у своєму інстаграмі розповів, як зробити смачну курку в лаваші. Обов'язково втільте в життя цей простий рецепт.

Варто спробувати Ви захочете їсти ці баклажани щодня: готуємо у духовці

Курка в лаваші

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 3

Інгредієнти:

– 3 круглі лаваші;

– 4 великі курячі стегна;

– сухий часник, улюблені спеції, сіль, перець, олія до смаку;

– 1 середня цибулина;

– 1 маленький кабачок;

– 1 великий болгарський перець;

– сир до смаку.

Соус:

– банка густої сметани 15%;

– 1 велика столова ложка зернової гірчиці;

– 3 столові ложки соусу барбекю;

– пучок різної зелені (петрушка, кінза, зелена цибуля).

Дивіться, як приготувати курку в лаваші: відео

Приготування:

Курку наріжте шматочками приблизно 1,5 на 1,5 сантиметра. Щедро додайте улюблених спецій та обсмажте на олії до готовності. На тій самій пательні окремо обсмажте подрібнену цибулю. Потім додайте нарізані кубиком болгарський перець та цукіні. Готуйте до м'якості. Тим часом змішайте всі інгредієнти для соусу, додайте посічену зелень та сіль. Половинку лаваша змастіть соусом, покладіть курку та овочі, додайте улюблений сир та згорніть трикутником, поклавши край в кишеньку, що утворилася. Потім підсмажте лаваші на сухій пательні.

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