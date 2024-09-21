Суддя проєкту "МастерШеф" Володимир Ярославський у своєму інстаграмі розповів, як зробити смачну курку в лаваші. Обов'язково втільте в життя цей простий рецепт.
Варто спробувати Ви захочете їсти ці баклажани щодня: готуємо у духовці
Курка в лаваші
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 3
Інгредієнти:
– 3 круглі лаваші;
– 4 великі курячі стегна;
– сухий часник, улюблені спеції, сіль, перець, олія до смаку;
– 1 середня цибулина;
– 1 маленький кабачок;
– 1 великий болгарський перець;
– сир до смаку.
Соус:
– банка густої сметани 15%;
– 1 велика столова ложка зернової гірчиці;
– 3 столові ложки соусу барбекю;
– пучок різної зелені (петрушка, кінза, зелена цибуля).
Дивіться, як приготувати курку в лаваші: відео
Приготування:
- Курку наріжте шматочками приблизно 1,5 на 1,5 сантиметра. Щедро додайте улюблених спецій та обсмажте на олії до готовності.
- На тій самій пательні окремо обсмажте подрібнену цибулю. Потім додайте нарізані кубиком болгарський перець та цукіні. Готуйте до м'якості.
- Тим часом змішайте всі інгредієнти для соусу, додайте посічену зелень та сіль.
- Половинку лаваша змастіть соусом, покладіть курку та овочі, додайте улюблений сир та згорніть трикутником, поклавши край в кишеньку, що утворилася.
- Потім підсмажте лаваші на сухій пательні.
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