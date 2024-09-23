Прості інгредієнти та максимально вдалий результат – ось що можна сказати про цей салат. Тішимо своїх чоловіків за рецептом порталу "Господинька".

Читайте також Ви забудете про хліб з магазину: робимо хрусткі домашні дріжджові булочки

Рецепт салату "Чоловічий каприз"

Час: 20 хвилин

Порцій: 2

Приготування:

  1. Філе нарізаємо та кладемо у салатницю.
  2. Всипаємо кукурудзу, додаємо тертий сир, помідори нарізаємо шматочками.
  3. Варені яйця нарізаємо четвертинками, листя салату рвемо на шматочки.
  4. Додаємо майонез, солимо, перчимо та добре перемішуємо.

Смачного!