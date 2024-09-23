Прості інгредієнти та максимально вдалий результат – ось що можна сказати про цей салат. Тішимо своїх чоловіків за рецептом порталу "Господинька".
Читайте також Ви забудете про хліб з магазину: робимо хрусткі домашні дріжджові булочки
Рецепт салату "Чоловічий каприз"
Час: 20 хвилин
Порцій: 2
Приготування:
- Філе нарізаємо та кладемо у салатницю.
- Всипаємо кукурудзу, додаємо тертий сир, помідори нарізаємо шматочками.
- Варені яйця нарізаємо четвертинками, листя салату рвемо на шматочки.
- Додаємо майонез, солимо, перчимо та добре перемішуємо.
Смачного!