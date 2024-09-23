Прості інгредієнти та максимально вдалий результат – ось що можна сказати про цей салат. Тішимо своїх чоловіків за рецептом порталу "Господинька".

Читайте також Ви забудете про хліб з магазину: робимо хрусткі домашні дріжджові булочки

Рецепт салату "Чоловічий каприз"

Час: 20 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти:

– 1 копчене куряче філе;

– кукурудза;

– помідори черрі;

– твердий сир;

– варені яйця;

– листя салату;

– часник, сіль, перець – до смаку.

Приготування:

Філе нарізаємо та кладемо у салатницю. Всипаємо кукурудзу, додаємо тертий сир, помідори нарізаємо шматочками. Варені яйця нарізаємо четвертинками, листя салату рвемо на шматочки. Додаємо майонез, солимо, перчимо та добре перемішуємо.

Смачного!

Полегшення на все життя: як за секунди зняти шкірку з помідорів.